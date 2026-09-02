शाहजहांपुर: सर्विलांस की मदद से पुलिस ने बरामद किए 151 मोबाइल फोन, संबंधित लोगों को लौटाए
शाहजहांपुर में सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 151 खोए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन फोनों को संबंधित लोगों को लौटा दिया गया। फोन पाकर उनके चेहरे खुशी से खिल गए।
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शाहजहांपुर में सर्विलांस सेल, एसओजी और थानों की साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम ने लोगों के खोए 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल फोन को संबंधित व्यक्ति को लौटाया गया। पुलिस का दावा है कि बरामद मोबाइल की कीमत 35 लाख रुपये होगी।
बुधवार को पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों के मोबाइल गुम होने पर ऑनलाइन पोर्टल या थानों में शिकायत दर्ज की गई थी। उनकी तलाश के लिए सर्विलांस सेल,जनपदीय एसओजी व थानों पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम को लगाया गया। टीम ने 151 मोबाइल को बरामद किया है। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई।
एसपी सिटी ने बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए सीईआईआर पोर्टल प्रारंभ किया है। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गुम, चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकता है। बताया कि मोबाइल चोरी होने पर थाने या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।
मोबाइल खो जाने पर ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
पोर्टल लिंक पर https://www.ceir.gov.in/General/index.jsp पर जाएं। ब्लॉक स्टोलन या मोबाइल खोने का विकल्प चुनें। मोबाइल का आईएमईआई नंबर, सिम विवरण और शिकायत संख्या दर्ज करें। थाना स्तर से सत्यापन उपरांत मोबाइल को ट्रैक करने की कार्रवाई की जाती है। मोबाइल बरामद हो जाए तो अनब्लॉक करें।
एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मोबाइल गुम होने के पश्चात साइबर अपराध की संभावना बढ़ जाती है, अतः संबंधित सिम को तुरंत बंद कराकर दोबारा इश्यू कराएं।