शाहजहांपुर: सर्विलांस की मदद से पुलिस ने बरामद किए 151 मोबाइल फोन, संबंधित लोगों को लौटाए

शाहजहांपुर में सर्विलांस सेल, एसओजी और थानों की साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम ने लोगों के खोए 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल फोन को संबंधित व्यक्ति को लौटाया गया। पुलिस का दावा है कि बरामद मोबाइल की कीमत 35 लाख रुपये होगी।

विज्ञापन

बुधवार को पुलिस लाइन में हुई प्रेसवार्ता में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि लोगों के मोबाइल गुम होने पर ऑनलाइन पोर्टल या थानों में शिकायत दर्ज की गई थी। उनकी तलाश के लिए सर्विलांस सेल,जनपदीय एसओजी व थानों पर संचालित साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम को लगाया गया। टीम ने 151 मोबाइल को बरामद किया है। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई।एसपी सिटी ने बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए सीईआईआर पोर्टल प्रारंभ किया है। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने गुम, चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकता है। बताया कि मोबाइल चोरी होने पर थाने या साइबर हेल्पलाइन पर सूचना दें।