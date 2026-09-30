Shahjahanpur News: पालतू कुत्ते को मारी गोली
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:14 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:14 AM IST
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अल्हागंज। मोहल्ला दखिनौआ स्थित अस्पताल वाली गली में मंगलवार देर शाम एक पालतू कुत्ते को गोली मारने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहल्ला निवासी तार बाबू के पालतू कुत्ते को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पैर में गोली मार दी। सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पीआरवी मौके पर पहुंची। सीओ दीपक कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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