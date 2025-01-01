Shahjahanpur News: कांशीराम कॉलोनी के लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

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काॅलोनी निवासी एक महिला आवास में अकेले रहती है। काॅलोनी में रहने वाले कुछ लोगों से महिला का विवाद हो गया। उसने अपने परिजनों को सूचना दे दी। आरोप है कि मंगलवार की दोपहर में करीब 10-12 लोग आ गए और गाली-गलौज करने लगे। जिसने विरोध किया उसे लाठी-डंडों से जमकर पीटा। सरेराह मारपीट से भीड़ लग गई।सूचना पर अजीजगंज चौकी प्रभारी सुशांत रावत पुलिस बल के साथ मौके पर आ गए। घटना से कांशीराम कॉलोनी के लोग नाराज हो उठे। वे बड़ी संख्या में अजीजगंज पुलिस चौकी पहुंच गए। वहां पहले से बैठे आरोपी पक्ष के लोगों से तीखी नोंकझोंक हो गई। लोगों ने आरोपियों की कार के शीशे तोड़ दिए।पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों पक्षों को अलग किया। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि मारपीट में घायल मुकुल, आकाश, अरुण रस्तोगी व अनीता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है। आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। मामले में अनीता की ओर से तहरीर मिली है। रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी।