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खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में लक्ष्य पूरा करने और धान की आवक को देखते हुए डीएम के निर्देश पर आदेश जारी किया गया है। एडीएम प्रशासन एवं जिला खरीद अधिकारी रजनीश कुमार मिश्र ने सभी क्रय एजेंसियों को नियमानुसार खरीद जारी रखने के निर्देश दिए हैं। संवादसीडीओ ने समिति का निरीक्षण कर खाद वितरण देखाशाहजहांपुर। सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी ने बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, ददरौल का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद-बीज वितरण और अभिलेखों की जांच की। सोमवार को समिति से 16 बोरी यूरिया वितरित की गई। साथ ही 14 लोगों की स्व-गणना भी पूरी की गई। सीडीओ ने खाद-बीज वितरण नियमानुसार कराने और शेष लोगों की स्व-गणना समय से पूरी करने के निर्देश दिए। संवाद