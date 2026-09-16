Shahjahanpur News: चार शिकायतों में एक का मौके पर निस्तारण

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उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध और संतोषजनक निस्तारण कराया जाए। सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक चली जनसुनवाई में नगरवासियों ने साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल, प्रकाश बिंदु, नाली निर्माण और कर विभाग से संबंधित समस्याएं रखीं। संवाद

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शाहजहांपुर। नगर निगम कार्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई दिवस में प्राप्त चार शिकायतों में एक का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष तीन शिकायतों के समाधान के लिए नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।