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Shahjahanpur News: एसडीएम के निर्देश पर नगर पंचायत के तालाब की पैमाइश

Sun, 04 Oct 2026 09:55 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:55 PM IST
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On the instructions of SDM, the Nagar Panchayat pond was measured.
खुटार में पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत के तालाब पर डाली जा रही मिट्टी। संवाद
खुटार। नगर के मुख्य चौराहे से गोला रोड पर देवस्थान मंदिर के पास रोड के किनारे सरकारी जमीन को पाटकर कब्जा किए जाने के मामले में एसडीएम के निर्देश पर नगर पंचायतकर्मी, लेखपाल ने पहुंचकर पैमाइश की, लेकिन मिट्टी डालकर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई नहीं की।
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मंदिर के पास की रोड के किनारे की बेशकीमती सरकारी भूमि के पीछे प्लाटिंग की तैयारी चल रही है। प्लाटिंग करने वाले नगर पंचायत के तालाब और तालाब के आगे की पीडब्ल्यूडी की भूमि पर मिट्टी डालकर पाट रहे हैं। सरकारी भूमि से ही प्लाटों के लिए रास्ता बनाने की तैयारी है। पूर्व में ईओ से शिकायत की गई। उनके संज्ञान नहीं लेने पर डीएम और एसडीएम को अवगत कराया गया।
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एसडीएम सदानंद सरोज के निर्देश पर रविवार को नगर पंचायतकर्मी और लेखपाल पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। नगर पंचायत कर्मियों ने पैमाइश के बाद तालाब के चारों ओर खाई करवा दी है, लेकिन जिस जगह मिट्टी डाली जा रही है, उसे पीडब्ल्यूडी का बताकर कार्रवाई नहीं की गई है।
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सरकारी भूमि पर मिट्टी डालने वालों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है और मिट्टी डाली जा रही है तो जांच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी।
-सदानंद सरोज, एसडीएम पुवायां
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