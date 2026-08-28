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Shahjahanpur News: ओसीएफ इलेवन ने आठ विकेट से दर्ज की जीत

Fri, 28 Aug 2026 11:17 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:17 PM IST
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OCF Eleven registered an eight-wicket victory.
शाहजहांपुर। ओसीएफ मैदान पर शुक्रवार को खेले गए क्रिकेट मैच में ओसीएफ इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इलाइट ईगल की टीम को आठ विकेट से हरा दिया। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों ने भी दमदार प्रदर्शन कर टीम को आसान जीत दिलाई।
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पहले बल्लेबाजी करते हुए इलाइट ईगल की टीम ने 19.5 ओवर में 109 रन बनाए। टीम की ओर से मोहम्मद अहद अंसारी ने 24 और उदित सिंह ने 18 रन का योगदान दिया। ओसीएफ इलेवन की ओर से अभय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए, जबकि अतिरेक ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओसीएफ इलेवन को शुरुआती झटका रंजीत के रूप में लगा।
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सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो गए। इसके बाद शमी अहमद ने नाबाद 50 रन की शानदार पारी खेली। वहीं विमल सिंह ने 30 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया। ओसीएफ इलेवन ने 14.2 ओवर में दो विकेट खोकर 110 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी के दम पर टीम ने आठ विकेट से जीत दर्ज की। संवाद
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