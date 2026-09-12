Shahjahanpur News: हाईवे की लाइटें नहीं जलने से राहगीर परेशान, हादसे की आशंका

विज्ञापन



हाईवे पर नगरीय सीमा में रोशनी बनाए रखने के लिए लाइटें लगवाई गईं थीं। अब कुछ स्ट्रीट लाइट जलती हैं, लेकिन ज्यादातर खराब होने से बंद हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर पंचायत को कई बार खराब स्ट्रीट लाइटों की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन लाइटें बदली नहीं जा रही हैं। इससे हाईवे पर हादसा होने का खतरा बढ़ गया है। अधिशासी अधिकारी नूरजहां ने बताया कि स्ट्रीट लाइट लोक निर्माण विभाग की ओर से लगाई गईं थीं। उनका कहना है कि हाईवे का निरीक्षण कर खराब लाइटों को जल्द ठीक कराया जाएगा। संवाद

विज्ञापन

कांट। नगर के बीच से निकले लिपुलेख-भिंड हाईवे पर लगाई गईं स्ट्रीट लाइटें खराब हो जाने के कारण रात के समय सड़क पर अंधेरा छाया रहता है। हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है ओर रात में हादसे का खतरा बना रहता है।