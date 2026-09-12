Shahjahanpur News: मुआवजे की राशि न मिलने पर किसानों ने विरोध जताया

फाजिलपुर गांव में गोवंशीय पशुओं ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी थी। नाराज किसानों ने दो दिन पूर्व हाईवे पर जाम लगा दिया था। किसानों का आरोप था कि गोशाला वालों की लापरवाही के कारण गोवंशीय पशु खुले में घूम रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। बैठक में किसानों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए धनराशि देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद मामला शांत हो गया था।शनिवार को किसानों ने फिर मुआवजे की मांग की। राशि न मिलने पर एकत्र हुए किसानों ने विरोध जताया। आंदोलन करने की चेतावनी दी। सूचना पर सीओ सदर शुभम वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। किसानों से बातचीत की। हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया। सीओ सदर ने बताया कि कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है। मुआवजा राशि को लेकर बातचीत की गई है। संवाद