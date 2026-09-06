Shahjahanpur News: भाजपा ब्रज क्षेत्र के नवनियुक्त मंत्री महेश योगी का किया स्वागत

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उनके क्षेत्रीय मंत्री बनने पर स्कूल के स्टाफ ने भी उनका स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य अभिषेक तोमर, अरविंद भारती, राजकिशोर सिंह, ज्ञान प्रकाश शर्मा, विकास शर्मा, रजनी शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद

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देवकली। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय महेश योगी को ब्रज क्षेत्र का मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद शनिवार को बंडा पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। वह सरस्वती शिशु मंदिर में प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे थे।