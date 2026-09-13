Shahjahanpur News: बेसिक के 2716 स्कूलों में 22 को होगी नेट

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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों में निपुण आकलन परीक्षा (नेट) 22 सितंबर को कराई जाएगी। बारिश और जलभराव के चलते पूर्व निर्धारित आठ सितंबर की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा के लिए ओएमआर शीट संबंधित विद्यालयों में भेजी जा चुकी हैं।निपुण भारत मिशन के तहत कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन करने के लिए जिले के 2716 परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का आकलन किया जाएगा। परीक्षा के परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।