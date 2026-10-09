Shahjahanpur News: एनडीआरएफ ने छात्रों को दिए आपदा प्रबंधन और जीवन रक्षा के टिप्स

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असिस्टेंट कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह और उनकी टीम ने भूकंप के दौरान बचाव, सुरक्षित स्थान पर पहुंचने और जान-माल के नुकसान को कम करने के उपाय बताए। टीम ने बाढ़, अग्निकांड और भूस्खलन जैसी आपात स्थितियों में सुरक्षित बाहर निकलने की तकनीक का प्रदर्शन किया। इस दौरान वंदना गुप्ता, अनिकेत, विमल, शशांक, सलमान, अभिषेक, शैलजा मिश्रा, रवि आदि मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। डॉ. सुदामा प्रसाद विद्यास्थली में बुधवार को आठवीं बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), गाजियाबाद की टीम ने छात्र-छात्राओं को आपदा प्रबंधन और जीवन रक्षा के तरीके बताए। कार्यक्रम में प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से निपटने की व्यावहारिक जानकारी दी गई।