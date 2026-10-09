Shahjahanpur News: बहू से झगड़े के बाद तालाब में कूद गई सास, लोगों ने बचाया

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संवाद न्यूज एजेंसीतिलहर। घरेलू विवाद से परेशान एक महिला ने शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मौजमपुर चौकी के सामने स्थित पीरगहा तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महिला को तालाब में डूबता देखकर मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए महिला को सुरक्षित तालाब से बाहर निकाल लिया।सूचना पर डायल 112 पीआरवी और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस मोहल्ला बहादुरगंज निवासी प्रदीप की पत्नी मीना को मौजमपुर चौकी ले गई, जहां उससे पूछताछ की गई। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका बहू से आए दिन विवाद होता रहता है। इसी से परेशान होकर उसने तालाब में कूदकर जान देने का फैसला किया था।पुलिस ने महिला को समझाते हुए कहा कि घरेलू विवाद या किसी अन्य परेशानी की स्थिति में थाने पहुंचकर शिकायत करें अथवा डायल 112 पर सूचना दे। पुलिस ने उसे भविष्य में ऐसा कदम नहीं उठाने की सलाह दी।सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि महिला ने तालाब में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मामले में पूछताछ की जा रही है। महिला की ओर से तहरीर मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।