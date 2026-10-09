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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Police arrive following a commotion at a birthday party; pistol recovered from a young man.

Shahjahanpur News: जन्मदिन की पार्टी में हंगामे पर पहुंची पुलिस, युवक से पिस्टल बरामद

Fri, 09 Oct 2026 05:55 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:55 PM IST
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Police arrive following a commotion at a birthday party; pistol recovered from a young man.
पुवायां। शाहजहांपुर रोड पर पतंगू के होटल में जन्मदिन की पार्टी में हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक के पास अवैध पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने युवक का चालान कर दिया है।
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पुलिस चौकी प्रभारी श्यामवीर सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि आठ अक्तूबर को सूचना मिली कि पतंगू के होटल में कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मनाने के दौरान हंगामा कर रहे हैं। एक युवक के पास पिस्टल है। सूचना पर श्यामवीर सिंह सिपाहियों के साथ होटल पहुंचे तो कुछ युवक मौके से भाग निकले। तलाशी में एक युवक के पास से अवैध पिस्टल और चार कारतूस बरामद हुए।
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युवक ने अपना नाम वैभव प्रताप सिंह और पता तिलहर के गांव कलियानपुर तालुके चमरौरा बताया। युवक का एक साथी निगोही के गांव ढकिया तिवारी निवासी अक्षत भी पकड़ा गया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। वैभव को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि पिस्टल बरामद हुई है। जानकारी की जाएगी कि वैभव के पास पिस्टल कहां से आई। संवाद
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