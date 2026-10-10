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Shahjahanpur News: कैंब्रिज काॅन्वेंट स्कूल में मनाया नवदुर्गा उत्सव

Sat, 10 Oct 2026 11:11 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:11 PM IST
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Navdurga Festival Celebrated at Cambridge Convent School
पुवायां में कैंब्रिज कांवेंट स्कूल में नव दुर्गा उत्सव पर सजाई गई झांकी। स्रोत: स्कूल
पुवायां (वि)। कैंब्रिज कॉन्वेंट स्कूल में नवरात्र के उपलक्ष्य में नवदुर्गा उत्सव श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्कूल के बच्चों का मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को धारण करना रहा। सुंदर वेशभूषा और मनमोहक भाव-भंगिमाओं में सजे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। सिद्धिका ने माता सिद्धिदात्री, अपर्णा ने माता महागौरी, अनिका ने माता चंद्रघंटा, अन्वी ने माता कालरात्रि, आरुषि ने माता ब्रह्मचारिणी, गौरांगी ने माता कात्यायनी व महिरा ने माता शैलपुत्री का स्वरूप धारण किया। समायरा ने माता स्कंदमाता, बनी ने माता कूष्मांडा का प्रतिरूप धारण कर शिक्षकों और स्कूल प्रबंधक की वाहवाही पाई। इस दौरान देवी स्वरूपों का पूजन भी किया गया।
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