Shahjahanpur News: पुवायां में धान से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:06 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
पुवायां। बृहस्पतिवार रात आठ बजे दवाई लेने जा रहे गांव करनापुर निवासी हजरत नूर (56) की बाइक में धान भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर लग गई। हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया है।
हजरत नूर बाइक से गांव गंगसरा के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के यहां दवाई लेने जा रहे थे। शाहजहांपुर-पलिया हाईवे पर सुखबीर एग्रो एनर्जी के सामने धान भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने अचानक फैक्टरी की ओर अचानक ट्रैक्टर मोड़ दिया। इससे उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में हजरत नूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सीएचसी भिजवाया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सीएचसी से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। संवाद
विज्ञापन
हजरत नूर बाइक से गांव गंगसरा के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर के यहां दवाई लेने जा रहे थे। शाहजहांपुर-पलिया हाईवे पर सुखबीर एग्रो एनर्जी के सामने धान भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने अचानक फैक्टरी की ओर अचानक ट्रैक्टर मोड़ दिया। इससे उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में हजरत नूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सीएचसी भिजवाया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें सीएचसी से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। संवाद