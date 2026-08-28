Shahjahanpur News: विधायक अरविंद सिंह ने गौतम की बहनों से बंधवाई राखियां

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थाना क्षेत्र के कमलनैनपुर निवासी गौतम मौर्य की 31 जुलाई की रात समीर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामले में प्रशासन ने 19 अगस्त को हत्यारोपी समीर के मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज कर दिया था।गौतम अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। गौतम की तीन बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अविवाहित है। घटना के बाद से ही विधायक अरविंद सिंह लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। उन्होंने परिवार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कराई थी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था।शुक्रवार को रक्षाबंधन के मौके पर विधायक गौतम के घर पहुंचे। बहनों ने भाई को याद करते हुए विधायक की कलाई पर राखियां बांधीं। विधायक ने बहनों और परिवार को अपना मानते हुए जीवनभर साथ देने का भरोसा दिलाया।