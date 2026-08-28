Shahjahanpur News: विधायक अरविंद सिंह ने गौतम की बहनों से बंधवाई राखियां
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:29 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
कांट। रक्षाबंधन के अवसर पर ददरौल विधायक अरविंद सिंह शुक्रवार को कमलनैनपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने हत्या के शिकार हुए गौतम मौर्य की बहनों से राखियां बंधवाई। भाई की हत्या के बाद गम में डूबी बहनों ने विधायक को राखियां बांधीं। विधायक ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए ढांढस बंधाया।
थाना क्षेत्र के कमलनैनपुर निवासी गौतम मौर्य की 31 जुलाई की रात समीर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामले में प्रशासन ने 19 अगस्त को हत्यारोपी समीर के मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज कर दिया था।
गौतम अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। गौतम की तीन बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अविवाहित है। घटना के बाद से ही विधायक अरविंद सिंह लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। उन्होंने परिवार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कराई थी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था।
विज्ञापन
शुक्रवार को रक्षाबंधन के मौके पर विधायक गौतम के घर पहुंचे। बहनों ने भाई को याद करते हुए विधायक की कलाई पर राखियां बांधीं। विधायक ने बहनों और परिवार को अपना मानते हुए जीवनभर साथ देने का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
थाना क्षेत्र के कमलनैनपुर निवासी गौतम मौर्य की 31 जुलाई की रात समीर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामले में प्रशासन ने 19 अगस्त को हत्यारोपी समीर के मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज कर दिया था।
विज्ञापन
गौतम अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। गौतम की तीन बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अविवाहित है। घटना के बाद से ही विधायक अरविंद सिंह लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। उन्होंने परिवार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कराई थी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था।
विज्ञापन
शुक्रवार को रक्षाबंधन के मौके पर विधायक गौतम के घर पहुंचे। बहनों ने भाई को याद करते हुए विधायक की कलाई पर राखियां बांधीं। विधायक ने बहनों और परिवार को अपना मानते हुए जीवनभर साथ देने का भरोसा दिलाया।