फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   MLA Arvind Singh had Rakhis tied by Gautam's sisters.

Shahjahanpur News: विधायक अरविंद सिंह ने गौतम की बहनों से बंधवाई राखियां

Fri, 28 Aug 2026 11:29 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
MLA Arvind Singh had Rakhis tied by Gautam's sisters.
विधायक अरविंद सिंह को राखी बांधती गौतम मौर्य की बहन। स्रोत : परिजन
कांट। रक्षाबंधन के अवसर पर ददरौल विधायक अरविंद सिंह शुक्रवार को कमलनैनपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने हत्या के शिकार हुए गौतम मौर्य की बहनों से राखियां बंधवाई। भाई की हत्या के बाद गम में डूबी बहनों ने विधायक को राखियां बांधीं। विधायक ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हुए ढांढस बंधाया।
विज्ञापन


थाना क्षेत्र के कमलनैनपुर निवासी गौतम मौर्य की 31 जुलाई की रात समीर ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। मामले में प्रशासन ने 19 अगस्त को हत्यारोपी समीर के मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज कर दिया था।
विज्ञापन

गौतम अपनी चार बहनों का इकलौता भाई था। गौतम की तीन बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अविवाहित है। घटना के बाद से ही विधायक अरविंद सिंह लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं। उन्होंने परिवार की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कराई थी और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

शुक्रवार को रक्षाबंधन के मौके पर विधायक गौतम के घर पहुंचे। बहनों ने भाई को याद करते हुए विधायक की कलाई पर राखियां बांधीं। विधायक ने बहनों और परिवार को अपना मानते हुए जीवनभर साथ देने का भरोसा दिलाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed