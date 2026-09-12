Shahjahanpur News: बारिश से लुढ़का पारा, आज उमस बढ़ने के आसार

हालांकि, पुवायां और तिलहर तहसील क्षेत्र में सुबह तेज हवा के साथ झमाझम बारिश होने के बाद दिन भर बादल छाए रहने से वातावरण में आर्द्रता बढ़कर 83 फीसदी हो जाने से अधिकतम तापमान 1.8 डिग्री घटकर 30.8 डिग्री सेल्सियस हो गया।गन्ना शोध परिषद के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मनमोहन सिंह के अनुसार शहरी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई, लेकिन पुवायां और तिलहर तहसील क्षेत्र में सुबह एक घंटे तक बारिश होने से हवा में नमी की अधिकता दिन के तापमान में गिरावट की वजह बन गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को देर शाम बैरामीटर सूचकांक सामान्य से 12 अंक कम हो गया है। इसे देखते हुए शनिवार को सुबह से तेज पुरवाई चलने के बावजूद बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने की संभावना कम है। संवाद