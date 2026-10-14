फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Married man takes away young woman; assault follows objection.

Shahjahanpur News: युवती को ले गया शादीशुदा युवक, विरोध पर मारपीट

Wed, 14 Oct 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
Married man takes away young woman; assault follows objection.
शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार में क्षेत्र के एक गांव की महिला ने तिलहर थाना क्षेत्र के गांव अहियापुर निवासी शिवम व उसके परिवार के पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन

महिला ने बताया कि रिश्तेदारी के चलते शिवम का घर पर आना-जाना था। सात अक्तूबर को शादीशुदा होते हुए भी शिवम उनकी 19 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला कर घर से ले गया। इसके बाद बेटी की काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। परिवार के लोगों के साथ शिवम के घर जाकर बेटी के बारे में पूछा।
विज्ञापन

आरोप है कि उसके परिवार वालों ने उनके साथ मारपीट की और भगा दिया। आरोप है कि बेटी को ले जाने में शिवम के परिवार का पूरा हाथ हैं। बेटी आठ हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के आभूषण भी ले गई है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed