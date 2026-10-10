Shahjahanpur News: महाराजा अग्रसेन महोत्सव का हुआ रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन

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कार्यक्रम का शुभारंभ संजय कुमार सरस्वती इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने मां सरस्वती की वंदना और लोकनृत्य प्रस्तुत कर किया। आर्य महिला इंटर कॉलेज, बचपन प्ले स्कूल, ऑल सेंट स्कूल, वीडीएफ कॉन्वेंट, बिहारी लाल सरस्वती विद्या मंदिर, डॉ. एम. लाल मेमोरियल स्कूल के बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दीं।मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ. सुधीर गुप्ता व भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने लखीमपुर खीरी के जसपाल सिंह पाली को संस्था का सर्वोच्च सावित्री अलंकरण प्रदान किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के 165 विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष राजीव कृष्ण अग्रवाल, राकेश कुमार अग्रवाल, सत्येंद्र कुमार सिंह डॉ. सुरेश मिश्रा, डॉ. एसपी मिश्रा, रामचंद्र सिंघल आदि मौजूद रहे।