Shahjahanpur News: साक्षरता परीक्षा आज, 586 केंद्रों पर 7500 परीक्षार्थी होंगे शामिल
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:10 AM IST
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शाहजहांपुर। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत नवसाक्षरों की प्रथम मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा रविवार को जिले के 586 परीक्षा केंद्रों पर होगी। जिसमें करीब 7500 परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक ऑफलाइन होगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयशंकर श्रीवास्तव ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं, वहां के प्रधानाध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक या शिक्षक को निकटतम परीक्षा केंद्र पर भेजा जाएगा।
सभी विकास खंडों के बीआरसी पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। यहां परीक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। परीक्षार्थियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की सूचना भी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड आदि मान्य होंगे। संवाद
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयशंकर श्रीवास्तव ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं, वहां के प्रधानाध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक या शिक्षक को निकटतम परीक्षा केंद्र पर भेजा जाएगा।
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सभी विकास खंडों के बीआरसी पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। यहां परीक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाएगा। परीक्षार्थियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की सूचना भी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षार्थियों की पहचान के लिए आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड आदि मान्य होंगे। संवाद
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