Shahjahanpur News: श्रद्धा-भक्ति के साथ निकाली गई कलशयात्रा
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:23 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:23 AM IST
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शाहजहांपुर। सिंधी समाज की ओर से भगवान श्री झूलेलाल साईं का पावन चालीहा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से मनाया गया। पूरे चालीहा के दौरान श्रद्धालुओं ने अपने घरों में पूजा-अर्चना और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर भगवान झूलेलाल साईं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस बीच कलशयात्रा भी निकाली गई।
मंगलवार को चालीहा महोत्सव के समापन पर बीना माखीजा के निवास से भव्य कलशयात्रा निकाली गई। श्रद्धालु सिर पर कलश रखकर ढोल-नगाड़ों के साथ हनुमत धाम के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान झूलेलाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री झूलेलाल साईं से समाज और परिवारों की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की।
40 दिन तक इंदिरा कलानी, कांता रोहरा, ज्योति माखीजा, मीना रोहरा, राजश्री कलानी, पूजा जवरानी, आशा माखीजा, भावना कलानी, आस्था वाधवानी समेत अनेक श्रद्धालुओं के घराें पर कार्यक्रम आयोजित किए।
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समापन पर कलशयात्रा निकालकर पूजन किया गया। इस मौके पर कंचन कलानी, संगीता रोहरा, चारू वाधवानी, वर्षा सतवानी, अमिता रोहरा, कृष्णा रोहरा, महिमा माखीजा, मनीषा जवरानी का सहयोग रहा। संवाद
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मंगलवार को चालीहा महोत्सव के समापन पर बीना माखीजा के निवास से भव्य कलशयात्रा निकाली गई। श्रद्धालु सिर पर कलश रखकर ढोल-नगाड़ों के साथ हनुमत धाम के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान झूलेलाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री झूलेलाल साईं से समाज और परिवारों की सुख-समृद्धि एवं मंगल की कामना की।
विज्ञापन
40 दिन तक इंदिरा कलानी, कांता रोहरा, ज्योति माखीजा, मीना रोहरा, राजश्री कलानी, पूजा जवरानी, आशा माखीजा, भावना कलानी, आस्था वाधवानी समेत अनेक श्रद्धालुओं के घराें पर कार्यक्रम आयोजित किए।
विज्ञापन
समापन पर कलशयात्रा निकालकर पूजन किया गया। इस मौके पर कंचन कलानी, संगीता रोहरा, चारू वाधवानी, वर्षा सतवानी, अमिता रोहरा, कृष्णा रोहरा, महिमा माखीजा, मनीषा जवरानी का सहयोग रहा। संवाद