Shahjahanpur News: पिलर गिरने से मलबे में दबकर मासूम बालिका की मौत

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हादसा मंगलवार की रात करीब आठ बजे उस वक्त हुआ, जब तेज बारिश हो रही थी। इसी दौरान ओमकार के मकान का एक कंक्रीट पिलर ढह जाने से उसका मलबा आंगन में मौजूद मोनिका पर गिर गया ओर वह उसी के नीचे दब गई। हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार हुई तो आसपास के लोगों और परिजनों ने मलबा हटाकर मासूम को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।मोनिका छह भाई-बहनों में पांचवें नंबर की थी। उसकी मौत से पिता सहित मां सुशीला देवी भाई अमन कुमार, रवि कुमार, आशीष, आकाश और छोटी बहन डॉली का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है। सीओ दीपक सिंह के अनुसार परिवार वालों ने बच्ची के शव का पोस्टमाॅर्टम कराने से इन्कार कर दिया। शव परिजनों को दे दिया गया है। संवाद