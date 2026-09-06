Shahjahanpur News: खुटार, पुवायां सीएचसी में सोलर प्लांट का लोकार्पण
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:27 AM IST
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पुवायां/खुटार। राज्यसभा सांसद मिथलेश कुमार कठेरिया ने शनिवार को पुवायां और खुटार सीएचसी में 20-20 किलोवाट के सोलर प्लांटों का लोकार्पण किया।
इस मौके पर सांसद ने कहा कि सोलर प्लांट शुरू होने से सीएचसी पर रोगियों और स्टाफ को काफी सुविधा मिलेगी। सौर ऊर्जा से सीएचसी के बिजली उपकरण चलने से दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया।
इस मौके पर पुवायां सीएचसी प्रभारी डॉ. नरेंद्रपाल, खुटार सीएचसी प्रभारी डॉ. गौरव सक्सेना, पूर्व विधायक शकुंतला देवी, विनायक अग्रवाल, नमित दीक्षित, देव पटेल, विजयशंकर अवस्थी सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद
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इस मौके पर सांसद ने कहा कि सोलर प्लांट शुरू होने से सीएचसी पर रोगियों और स्टाफ को काफी सुविधा मिलेगी। सौर ऊर्जा से सीएचसी के बिजली उपकरण चलने से दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया।
इस मौके पर पुवायां सीएचसी प्रभारी डॉ. नरेंद्रपाल, खुटार सीएचसी प्रभारी डॉ. गौरव सक्सेना, पूर्व विधायक शकुंतला देवी, विनायक अग्रवाल, नमित दीक्षित, देव पटेल, विजयशंकर अवस्थी सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद
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