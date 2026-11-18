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राजमिस्त्री का काम करने वाले प्रभुदयाल का बेटा अंकित सुबह करीब पौने नौ बजे साथियों के साथ स्कूल गया था। मामा सोमनाथ ने बताया कि एक घंटे बाद स्कूल के एक शिक्षक ने अंकित की मां सरोजनी देवी को फोन कर उसके चहारदीवारी के पास अचेत होकर गिरने की सूचना दी। इस पर सरोजनी देवी और सोमनाथ स्कूल पहुंचे तो अंकित एक कमरे में पड़ा मिला। उसकी नाक से खून बह रहा था और सीने पर नाखून के निशान थे। एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने पर अंकित को मृत घोषित कर दिया गया। शाम को पोस्टमॉर्टम हाउस पर मामा सोमनाथ ने यह भी शक जाहिर किया कि शिक्षक की ओर से पानी पिलाने के दौरान कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है।मामा ने आरोप लगाया कि अंकित की मौत के बाद स्कूल में अवकाश कराकर बच्चों को वहां से भेज दिया गया और शिक्षक भी चले गए। दोपहर करीब एक बजे पुलिस को सूचना दिए जाने पर जलालाबाद के सीओ दीपक सिंह विद्यालय पहुंचे और प्रधानाचार्य राजीव गुप्ता से जानकारी ली।घटना के बाद बिलख पड़ीं मां, बोलीं- घर का चिराग बुझ गयाशाहजहांपुर। अंकित कक्षा सात का छात्र था और परिजनों के मुताबिक पढ़ाई में काफी मेधावी था। वह रोजाना की तरह मंगलवार सुबह स्कूल गया था। घर से निकलने के करीब एक घंटे बाद ही उसके अचेत होने की सूचना आ गई। मां सरोजनी देवी बदहवास हालत में स्कूल पहुंचीं, लेकिन बेटे को कमरे में पड़ा देखकर उनकी चीख निकल गई।मृतक के मामा सोमनाथ के अनुसार, शिक्षक ने पहले चहारदीवारी के पास अंकित के अचेत होकर गिरने की सूचना दी थी, लेकिन उनकी बहन जब स्कूल पहुंचीं तो वह कमरे में पड़ा मिला। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। बेटे का शव देखकर पिता प्रभुदयाल भी बदहवास हो गए। उनके मुंह से ठीक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। भाई अखिलेश और बहन मोनी का भी रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है।सुबह छात्र स्कूल के मैदान पर खेलते समय अचानक बेहोश हो गया। उसे शिक्षक व छात्र की मदद से घर भिजवाया था। शिक्षक के मारपीट करने का आरोप निराधार है।-राजीव गुप्ता, प्रधानाचार्य, लाला मथुरा प्रसाद संस्कृत विद्यालय, जखियासंबंधित निजी स्कूल के प्रधानाचार्य से बातचीत हुई है। खेलने के दौरान बच्चे के अचानक गिरने की जानकारी उन्होंने दी है। पुलिस मामले में अपनी जांच कर रही है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। आरोपों को लेकर यदि मामले में कोई लिखित शिकायत आती है तो विभागीय जांच कराई जाएगी।-हरिवंश कुमार, डीआईओएसपीआरवी को स्कूल में छात्र की मौत की सूचना मिली थी। उसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच की है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने अभी कोई आरोप लगाते हुए तहरीर नहीं दी है।-दीपक सिंह, सीओ जलालाबाद