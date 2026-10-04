Shahjahanpur News: खंडहर मकान में चल रही शस्त्र फैक्टरी पकड़ी, दो गिरफ्तार

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एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि शनिवार रात पुलिस गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से खंडहर मकान में शस्त्र फैक्टरी संचालित होने की सूचना मिली। पुलिस ने गांव मिलकिया के पूरब में स्थित मकान में दबिश दी। पुलिस को देखते ही अंदर असलहा बना रहे युवक भागने लगे। घेराबंदी कर पुलिस ने भटपुरा मिश्र निवासी संतोष कुमार और घनश्यामपुर निवासी अनिल सिंह को पकड़ लिया।तलाशी में चार तमंचे, कारतूस, ड्रिल मशीन और असलहा बनाने के अन्य उपकरण बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे कबाड़ी की दुकानों और आरा मशीनों से सामान जुटाकर तमंचों के पुर्जे तैयार करते थे। सुनसान स्थानों पर असलहा तैयार करने के बाद उन्हें होटल-ढाबों पर रुकने वाले ट्रक चालकों के जरिये तीन से पांच हजार रुपये में बेचते थे।