Shahjahanpur News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति और ससुर को भेजा जेल

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सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रविवार की सुबह पवन की पत्नी शालू की मौत हो गई थी। हरदोई के थाना पिहानी क्षेत्र के गांव अंदा निवासी जयदेवी शर्मा ने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए दामाद पवन, रामकुमार समेत सात लोगों के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों को मदराखेल गुमटी के पास से गिरफ्तार किया गया है। संवाद

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शाहजहांपुर। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी थाना सदर बाजार के मोहल्ला तिलहर जई निवासी मृतका के पति पवन कुमार व उसके ससुर राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को जेल भेज दिया गया।