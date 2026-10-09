फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Hunger strike over six-point demands continues for the second day.

Shahjahanpur News: छह सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी

Fri, 09 Oct 2026 11:41 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Hunger strike over six-point demands continues for the second day.
अल्हागंज। रामगंगा की बाढ़ से बर्बाद करीब तीन हजार बीघा फसल का मुआवजा, सुरक्षित आवास और सड़क मरम्मत समेत छह सूत्री मांगों को लेकर भरथौली, वजीरपुर और रामपुर के ग्रामीणों का धरना व भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे छेलबिहारी यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी भेजा गया।
विज्ञापन

पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवीर सिंह सोमवंशी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, भूमि कटान का मुआवजा और आवागमन के लिए बड़ी नाव की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की।
विज्ञापन

धरने में शिवम राजपूत, अतुल मिश्रा, राजेंद्र यादव, भूरे सिंह यादव, सोनुपाल शर्मा, रामप्रकाश, शिवकुमार, रामनाथ, राधेश्याम, दृगपाल शर्मा, देविंदर, टंकपाल सिंह आदि शामिल हुए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed