Shahjahanpur News: छह सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:41 PM IST
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अल्हागंज। रामगंगा की बाढ़ से बर्बाद करीब तीन हजार बीघा फसल का मुआवजा, सुरक्षित आवास और सड़क मरम्मत समेत छह सूत्री मांगों को लेकर भरथौली, वजीरपुर और रामपुर के ग्रामीणों का धरना व भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे छेलबिहारी यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी भेजा गया।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवीर सिंह सोमवंशी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, भूमि कटान का मुआवजा और आवागमन के लिए बड़ी नाव की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की।
धरने में शिवम राजपूत, अतुल मिश्रा, राजेंद्र यादव, भूरे सिंह यादव, सोनुपाल शर्मा, रामप्रकाश, शिवकुमार, रामनाथ, राधेश्याम, दृगपाल शर्मा, देविंदर, टंकपाल सिंह आदि शामिल हुए। संवाद
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पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामवीर सिंह सोमवंशी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, भूमि कटान का मुआवजा और आवागमन के लिए बड़ी नाव की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की।
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धरने में शिवम राजपूत, अतुल मिश्रा, राजेंद्र यादव, भूरे सिंह यादव, सोनुपाल शर्मा, रामप्रकाश, शिवकुमार, रामनाथ, राधेश्याम, दृगपाल शर्मा, देविंदर, टंकपाल सिंह आदि शामिल हुए। संवाद
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