फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Two lakh single beds for Co.Sh. 23232 booked in five minutes.

Shahjahanpur News: पांच मिनट में बुक हुए को.शा. 23232 के दो लाख सिंगल बड

Sat, 10 Oct 2026 12:28 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Two lakh single beds for Co.Sh. 23232 booked in five minutes.
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की ओर से विकसित नवीन अगेती गन्ना किस्म को.शा. 23232 के प्रति किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग में वितरण के लिए निर्धारित दो लाख सिंगल बड की बुकिंग महज पांच मिनट में पूरी हो गई।
विज्ञापन

को.शा. 23232 को बीज गन्ना एवं गन्ना किस्म स्वीकृति उपसमिति ने करीब एक सप्ताह पहले प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए अवमुक्त किया था। परिषद के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि पहली बार परिषद की ओर से विकसित किसी नवीन गन्ना किस्म के अवमुक्त होने के एक माह के भीतर ही उसका बीज किसानों को उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।
विज्ञापन

सिंगल बड और टिशू कल्चर तकनीक से बीज का तेजी से संवर्धन किया जा रहा है, ताकि आगामी बुआई सत्र में अधिक से अधिक किसानों को को.शा. 23232 का बीज उपलब्ध कराया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

किस्म के जनक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक/ब्रीडर डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि को.शा. 23232 तीव्र बढ़वार वाली अगेती गन्ना किस्म है। इसमें बेहतर जमाव, अधिक कल्ले, मिल योग्य गन्नों की संख्या, उपज क्षमता और शर्करा प्रतिशत इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह किस्म प्रदेश के किसानों के लिए को.0238 का बेहतर विकल्प साबित होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed