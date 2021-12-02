Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:24 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:24 AM IST
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भंडारा : वीआईपी ग्रुप की ओर से छोटा चौक स्थित डोरेमोंस स्कूल में भंडारा पूर्वाह्न 11 बजे से।
श्रद्धांजलि सभा : सपा कार्यालय बिजलीपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा पूर्वाह्न 11 बजे से। श्रीमद्भागवत कथा : कुर्रियाकलां के नगला बनवारी गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
शोभायात्रा : खिरनीबाग रामलीला कमेटी की ओर गांधीगंज से गणेश शोभायात्रा का आयोजन शाम चार बजे से।
भूमि पूजन : कौढ़ा गांव में रामलीला शुरू होने से पूर्व भूमिपूजन शाम छह बजे से।
दीपयज्ञ : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम पर दीपयज्ञ का आयोजन शाम छह बजे से।
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श्रद्धांजलि सभा : सपा कार्यालय बिजलीपुरा में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा पूर्वाह्न 11 बजे से। श्रीमद्भागवत कथा : कुर्रियाकलां के नगला बनवारी गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
शोभायात्रा : खिरनीबाग रामलीला कमेटी की ओर गांधीगंज से गणेश शोभायात्रा का आयोजन शाम चार बजे से।
भूमि पूजन : कौढ़ा गांव में रामलीला शुरू होने से पूर्व भूमिपूजन शाम छह बजे से।
दीपयज्ञ : उस्मान चौकी स्थित रुद्र बाला जी धाम पर दीपयज्ञ का आयोजन शाम छह बजे से।