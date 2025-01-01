Shahjahanpur News: बारिश ने खोली पोल, शहर में जगह-जगह धंस गईं सड़कें

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करीब एक सप्ताह पहले हुई बारिश में भी शहर की कई मुख्य सड़कें और गलियों की सड़कें धंस गईं थीं। नगर निगम ने गड्ढों में पत्थर और मौरंग डालकर उन्हें भर दिया था, लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार हुई बारिश के बाद फिर कई स्थानों पर सड़कें धंस गई हैं। इससे नगर निगम की ओर से कराए गए अस्थायी इंतजामों की पोल खुल गई है।जहां सीवर लाइन डाली गई, वहां आई समस्याशहर में करीब छह माह पहले सीवर लाइन डालने का काम पूरा हुआ था। इसके बाद जिन स्थानों पर पाइप लाइन डाली गई, वहां सड़क धंसने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि पाइप लाइन डालने के बाद सड़कों की तकनीकी रूप से सही तरीके से मरम्मत नहीं की गई। कुछ स्थानों पर लीकेज के कारण भी सड़क धंसने की बात सामने आई है।हाल में अंटा चौराहा से खलीलशर्की स्थित देवी प्रसाद स्कूल के पास डामर सड़क डाली गई थी। सड़क पर रोड रोलर चलने के दौरान पाइप लाइन में लीकेज हो गया और सड़क धंस गई। इसके बाद संबंधित फर्म ने बजरी डालकर खानापूरी कर दी। बारिश के बाद यह स्थान फिर समस्या बन गया है।इन प्रमुख सड़कों पर भी बने गड्ढेघंटाघर से लाल इमली चौराहा, लाल इमली से पंखी चौराहा, निशात टॉकीज से बहादुरगंज, अंटा चौराहा से केरूगंज और राजघाट से कनौजिया जाने वाली सड़क पर कई स्थानों पर सड़क धंस गई है। चौक क्षेत्र में पिछले सप्ताह बारिश के बाद डाले गए पत्थर और मौरंग भी बृहस्पतिवार की बारिश में जगह-जगह धंस गए।गलियों में भी कीचड़ और गड्ढेअमृत योजना 2.0 के तहत शहर की गलियों में पानी की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन डालने का काम चल रहा है। जिन स्थानों पर काम अधूरा है, वहां बारिश के बाद कीचड़ और गड्ढे हो गए हैं। इससे दोपहिया वाहन चालकों के साथ बच्चों और बुजुर्गों को निकलने में परेशानी हो रही है।बारिश में धंसी सड़कों और गड्ढों को लेकर निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बारिश खत्म होने के बाद सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी। पानी की आपूर्ति के लिए लाइन डालने का काम भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।-सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त00000000000000000000000000000तिलहर में भी सड़कों का बुरा हालतिलहर। मोहल्ला नई बस्ती समेत नगर के कई इलाकों में पाइपलाइन, पानी की टंकी और गैस पाइपलाइन के कार्य के लिए खोदी गई सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं। जगह-जगह गहरे गड्ढों के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।मोहल्ला नई बस्ती निवासी कौशल कुमार गुप्ता, सूर्यकुमार, पवनकांत शर्मा, धर्मेंद्र कुमार समेत तमाम लोगों ने हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन बुधवार को डीएम को भेजा। उन्होंने बताया कि कार्य पूरा होने के बाद भी कई स्थानों पर सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे उनकी गहराई का पता नहीं चल पाता और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जिन संस्थाओं ने कार्य के लिए सड़क की खोदाई की थी, वे ही सड़कों की मरम्मत करेंगी। इसके लिए निर्देशित किया जाएगा। संवाद