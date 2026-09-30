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Shahjahanpur News: मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के विरोध में हिंदू वाहिनी का प्रदर्शन

Wed, 30 Sep 2026 01:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 01:05 AM IST
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Hindu Vahini protests against mismanagement at the medical college.
राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन करते हिंदू युवा वाहिनी के पदा​धिकारी। स्रोत: संगठन
शाहजहांपुर। अजीजगंज स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरोध में मंगलवार को हिंदू युवा वाहनी के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस बीच प्राचार्य को छह सूत्री मांगपत्र देकर मरीजों को होने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
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बरेली मंडल अध्यक्ष प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे और नारे लगाते हुए धरना शुरू कर दिया। शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज पूरे जिले व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का एकमात्र बड़ा सहारा है। उसके बाद यहां की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह वेंटिलेटर पर हैं।
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मरीजों को इमरजेंसी में स्ट्रेचर और बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष दीपक त्रिपाठी ने कहा कि अस्पताल में एक रुपये के सरकारी पर्चे की आड़ में गरीब जनता को लूटा जा रहा है। महानगर अध्यक्ष शांतनु गुप्ता ने ओपीडी और मूलभूत सुविधाओं पर चिंता व्यक्त की।
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इस बीच दिए ज्ञापन में इमरजेंसी में बेड वृद्धि, ओपीडी काउंटरों की बढ़ोतरी, निशुल्क दवाइयों की शत-प्रतिशत उपलब्धता, पेयजल व शौचालय की सफाई और अवैध स्टैंड शुल्क की समाप्ति की मांग की। जिला महासचिव शुभम मिश्रा, सूर्यकांत शर्मा, कृष्णा टंडन, मोहित यादव, ब्रजेश वर्मा, सूर्यांश सिंह आदि मौजूद रहे।
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