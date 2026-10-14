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Shahjahanpur News: जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनने की शिकायतों का किया निस्तारण

Wed, 14 Oct 2026 01:19 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:19 AM IST
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Grievances regarding the non-issuance of birth and death certificates were resolved.
शाहजहांपुर। नगर निगम में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बनने की दो शिकायतें आईं। सहायक आयुक्त तरुण प्रताप सिंह के निर्देश पर दोनों समस्याओं का निस्तारण कर दिया गया।
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मोहल्ला कटियाटोला निवासी सुनीता गुप्ता ने शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके पति का मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बन रहा है। लालपुर निवासी प्रमोद कुमार ने अपनी पुत्री का जन्म प्रमाणपत्र नहीं बनने की शिकायत की। दोनों मामलों में संबंधित कर्मचारियों को बुलाकर प्रमाणपत्र जारी कराए गए। इस दौरान महाप्रबंधक जल विजय नारायण मौर्य, मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
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