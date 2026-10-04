Shahjahanpur News: बुखार से गल्ला व्यापारी के बेटे की मौत

परिजनों के अनुसार, आयुष को पिछले कई दिन से बुखार आ रहा था। उसे उल्टी आने पर फर्रुखाबाद के निजी अस्पताल में दिखाया गया। वहां उसका इलाज किया गया। हालत में कोई सुधार न होने पर परिजन उसे बरेली ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली ले जाते समय रास्ते में आयुष की मौत हो गई।आयुष की मौत की खबर सुन नगर में शोक की लहर दौड़ गई। सीएचसी प्रभारी श्रीकांत बचानी ने बताया कि दखिनौआ गांव में सोमवार को कैंप लगाकर मरीजों की जांच कराई जाएगी। संवाद