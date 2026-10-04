Shahjahanpur News: टॉर्च की रोशनी चेहरे पर डालने से मना किया तो गेटमैन से मारपीट

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शाम करीब पौने सात बजे गेटमैन नीरज पाल रेलवे क्रॉसिंग गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान निर्माणाधीन ओवरब्रिज का चौकीदार उनके पास पहुंचा और टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर डालने लगा। नीरज पाल ने चेहरे पर रोशनी डालने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई।आरोप है कि कहासुनी के बाद चौकीदार ने गेटमैन के साथ मारपीट शुरू कर दी। इससे नीरज पाल के शरीर पर कई चोटें आईं। सीओ तिलहर दीपक सिंह ने बताया कि तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद