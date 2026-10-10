Shahjahanpur News: चार जोड़ों के टूटे दिल मिले, फिर बसी गृहस्थी

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काउंसलिंग के दौरान सिंधौली और थाना सदर बाजार क्षेत्र की आवेदिका ने रोते हुए आपबीती सुनाई। बताया कि उनके पति अत्यधिक शराब पीते हैं और नशे में धुत होकर उनके साथ आए दिन मारपीट करते हैं। काउंसलिंग के बाद दोनों पतियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए शराब न पीने और पत्नी को सम्मान देने की बात कही।थाना रोजा के मामले में आवेदिका ने बताया कि पति दहेज को लेकर लगातार ताने मारता और उसके साथ मारपीट करता है। अपनी मामी की बेटी से लगातार बात करने के कारण गृहक्लेश रहता है। पति ने पारिवारिक मर्यादा बनाए रखने का वादा किया। थाना सदर बाजार के एक और मामले में आवेदिका ने बताया कि उसने बेटे को गंदे कपड़े पहना दिए थे। इसी बात को लेकर पति से विवाद हो गया।पति ने भी अपनी गलती मानी। केंद्र प्रभारी मधु यादव ने बताया कि 30 मामलों में सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें और शिकायतें सुनने के बाद काउंसलर्स ने चार दंपती के बीच सुलह कराई है। काउंसलिंग में महिला मुख्य आरक्षी चंद्रकांता, आरक्षी पिंकी, शीतल, आरक्षी विनीत आदि मौजूद रहे।