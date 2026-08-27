Shahjahanpur News: जमीन के विवाद में मारपीट और फायरिंग में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:34 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:34 AM IST
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खुदागंज। मकरंदपुर गांव में बुधवार को सुबह एक बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई। लाइसेंसी बंदूक से फायर किए जाने से आदेश सिंह छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों पक्षों के चार अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं।
गांव के आदेश सिंह और रामलड़ैते सिंह के मकान के सामने स्थित एक बीघा खाली जमीन पर दोनों पक्ष अपना दावा करते हैं और मुकदमा तिलहर के सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को जमीन पर रामलड़ैते गड्ढा खोद रहे थे। आदेश ने इसका विरोध किया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।
आरोप है कि इसी दौरान रामलड़ैते ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर आदेश को घायल कर दिया। मारपीट में आदेश पक्ष के रमन पाल सिंह, उनके भाई कल्प सिंह और दूसरे पक्ष के रामलड़ैते और जगपाल सिंह घायल हो गए। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार से हैं और लाइसेंसी बंदूक से फायर किए जाने से आदेश को छर्रा लगा है। सीओ के अनुसार दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घायल आदेश को सीएचसी से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। संवाद
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गांव के आदेश सिंह और रामलड़ैते सिंह के मकान के सामने स्थित एक बीघा खाली जमीन पर दोनों पक्ष अपना दावा करते हैं और मुकदमा तिलहर के सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को जमीन पर रामलड़ैते गड्ढा खोद रहे थे। आदेश ने इसका विरोध किया। इसी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।
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आरोप है कि इसी दौरान रामलड़ैते ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर आदेश को घायल कर दिया। मारपीट में आदेश पक्ष के रमन पाल सिंह, उनके भाई कल्प सिंह और दूसरे पक्ष के रामलड़ैते और जगपाल सिंह घायल हो गए। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार से हैं और लाइसेंसी बंदूक से फायर किए जाने से आदेश को छर्रा लगा है। सीओ के अनुसार दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घायल आदेश को सीएचसी से राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। संवाद
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