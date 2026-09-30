Shahjahanpur News: बचत के महत्व के प्रति छात्राओं को किया जागरूक

विज्ञापन



वाणिज्य विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि छोटी-छोटी बचत भविष्य में आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनती है। आय और खर्च का उचित प्रबंधन करते हुए अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। डॉ. एमपीएस चौहान, डॉ. ज्योति गुप्ता, राजेश कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

शाहजहांपुर। आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विज्ञान विभाग की ओर से अंतर विभागीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को बचत के महत्व और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी गई।