यूपी: शाहजहांपुर में करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत, झटका मशीन के तार लगाते समय हुई दर्दनाक घटना

शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के इंदेपुर गांव में झटका मशीन से तार में उतरे करंट की चपेट में आकर किसान श्यामा चरण (65) और उनके पुत्र सुमित (28) की मौत हो गई। बृहस्पतिवार को हुए हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने खेत में दोनों के शव पड़े देखे तो पुलिस और परिजनों को सूचना दी।

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श्यामाचरण का गांव से कुछ दूरी पर खेत है। फसल को छुट्टा पशुओं से बचाने के लिए उन्होंने खेत के चारों ओर तार लगाए थे और घर में झटका मशीन लगा रखी थी। बृहस्पतिवार सुबह श्यामाचरण घर से तार लेकर खेत में लगे तारों से जोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान किसी तरह तार में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।