Shahjahanpur News: सिटी में आज

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- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।



बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उप्र की बैठक बहादुरगंज कार्यालय में शाम छह बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।