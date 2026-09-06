Shahjahanpur News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:45 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
श्रीमद्भागवत कथा : खुदागंज के म्यूना गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उप्र की बैठक बहादुरगंज कार्यालय में शाम छह बजे से।
विज्ञापन
- पुवायां के गांव धारा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
बैठक : उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उप्र की बैठक बहादुरगंज कार्यालय में शाम छह बजे से।