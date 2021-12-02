Shahjahanpur News: रातभर जागकर फसलों की रखवाली करते रहे किसान
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:24 AM IST
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खुटार। बुधवार रात किसानों की सक्रियता के चलते नेपाली हाथी गांव हंसपुर में खेतों की ओर नहीं आए। किसान रातभर जागकर फसलों की रखवाली करते रहे। बृहस्पतिवार को किसानों ने डीएम और वन विभाग के एसडीओ डाॅ. सुशील कुमार को प्रार्थनापत्र देकर फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है।
नेपाली हाथियों का झुंड पांच दिन से गांव हंसपुर के आसपास घूम रहा है। दिन में हाथी जंगल में रहते हैं और रात होते ही खेतों में आकर धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बुधवार रात कई किसान एकजुट होकर ढोलक, पीपे आदि बजाते रहे और पटाखे दागते रहे।
गांव हंसपुर के गुरप्रीत सिंह, मंजीत सिंह, यादवेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सहित कई किसान डीएफओ से मिलने शाहजहांपुर गए। डीएफओ के ट्रेनिंग पर होने के कारण किसानों ने एसडीओ से मिलकर समस्या बताई। किसानों ने कहा कि खुटार रेंज के वनकर्मी हाथियों के खीरी रेंज से आने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं और खीरी रेंज के वनकर्मी खुटार रेंज में गांव होने की बात कहते हैं।
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एसडीओ ने किसानों को मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद किसानों ने डीएम से भी मिलकर फसलों के नुकसान का आकलन कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की। एसडीओ डाॅ. सुशील कुमार ने बताया कि वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं।
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नेपाली हाथियों का झुंड पांच दिन से गांव हंसपुर के आसपास घूम रहा है। दिन में हाथी जंगल में रहते हैं और रात होते ही खेतों में आकर धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बुधवार रात कई किसान एकजुट होकर ढोलक, पीपे आदि बजाते रहे और पटाखे दागते रहे।
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गांव हंसपुर के गुरप्रीत सिंह, मंजीत सिंह, यादवेंद्र सिंह, सुखविंदर सिंह सहित कई किसान डीएफओ से मिलने शाहजहांपुर गए। डीएफओ के ट्रेनिंग पर होने के कारण किसानों ने एसडीओ से मिलकर समस्या बताई। किसानों ने कहा कि खुटार रेंज के वनकर्मी हाथियों के खीरी रेंज से आने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं और खीरी रेंज के वनकर्मी खुटार रेंज में गांव होने की बात कहते हैं।
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एसडीओ ने किसानों को मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद किसानों ने डीएम से भी मिलकर फसलों के नुकसान का आकलन कराने और मुआवजा दिलाने की मांग की। एसडीओ डाॅ. सुशील कुमार ने बताया कि वनकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं।