Shahjahanpur News: आश्वासन पर किसानों ने किया धरना समाप्त

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निगोही। गन्ना मूल्य वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर डालमिया चीनी मिल के गन्ना कार्यालय पर चल रहा किसानों का धरना बुधवार देर रात समाप्त हो गया। तहसीलदार तिलहर और मिल अधिकारियों की ओर से मांगों के समाधान का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया।बुधवार को गन्ना किसानों ने मिल के गन्ना कार्यालय के गेट पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था। किसानों ने नारेबाजी करते हुए गन्ना लेकर मिल में जाने वाले दोनों गेट बंद कर दिए थे। मिल प्रबंधन और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता विफल होने के बाद रात नौ बजे तहसीलदार तिलहर आदेश कुमार श्रीवास्तव, गन्ना महाप्रबंधक आशीष बंसल और गन्ना प्रबंधक डीसी शर्मा धरनास्थल पर पहुंचे। करीब एक घंटे तक चली वार्ता के बाद मिल अधिकारियों ने मांगों का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया।तहसीलदार ने बताया कि किसानों से वार्ता सकारात्मक रही। मिल अधिकारियों ने जल्द समस्याएं दूर करने का भरोसा दिया है। बोनस के मामले में भी वार्ता की जाएगी। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया।इस दौरान सत्यपाल सक्सेना, रवि सिंह, इस्लाम खां, विनीत सिंह, विनोद कुमार, अनुज तोमर, रामलड़ैते, अनुराग पांडेय, सुल्तान खां और मुनेेंद्र सिंह समेत किसान मौजूद रहे।