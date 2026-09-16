Shahjahanpur News: सामाजिक न्याय और बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर दिया जोर
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। सपा एमएलसी किरण पाल कश्यप ने कहा कि 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाने के लिए सपा सरकारों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजे थे। इन जातियों को अधिकार मिलने तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर बंटने के बजाय सभी वर्गों को एकजुट होकर पीडीए को मजबूत करना होगा।
वह तिलहर के सिंधौली ब्लॉक के विक्रमपुर चकौरा और पुवायां के खुटार ब्लॉक के सौंफरी गांव में आयोजित पीडीए चौपाल में बोल रहे थे। उन्होंने सभी से एकजुट होकर सपा को मजबूत करने पर जोर दिया। पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने भाजपा सरकार पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया।
जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। इससे पहले रोशन लाल, पूर्व एमएलसी अमित यादव आदि ने अतिथि को अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया। चौपाल में रणंजय सिंह यादव, ज्योत्सना कश्यप, अतिउल्ला सिद्दीकी, चौधरी रामकुमार भोजवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
वह तिलहर के सिंधौली ब्लॉक के विक्रमपुर चकौरा और पुवायां के खुटार ब्लॉक के सौंफरी गांव में आयोजित पीडीए चौपाल में बोल रहे थे। उन्होंने सभी से एकजुट होकर सपा को मजबूत करने पर जोर दिया। पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा ने भाजपा सरकार पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया।
विज्ञापन
जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की। इससे पहले रोशन लाल, पूर्व एमएलसी अमित यादव आदि ने अतिथि को अंगवस्त्र भेंटकर स्वागत किया। चौपाल में रणंजय सिंह यादव, ज्योत्सना कश्यप, अतिउल्ला सिद्दीकी, चौधरी रामकुमार भोजवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन