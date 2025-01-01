Shahjahanpur News: पेरियार की जयंती पर उनके विचारों को अपनाने पर जोर
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:21 AM IST
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शाहजहांपुर। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की 147वीं जयंती पर बृहस्पतिवार को निगोही रोड स्थित द अशोका लाइब्रेरी में गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें उनके विचारों को अपनाने पर जोर दिया। पंचशील सोशल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि पेरियार ने दलित, शोषित और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने जातिवाद, असमानता और सामाजिक अन्याय का जीवनभर विरोध किया। ज्वाला प्रसाद, विनोद सम्राट, बुधपाल सिंह, प्रिया वर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद
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