Shahjahanpur News: वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी गिरफ्तार, दर्ज हैं 25 मामले

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सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि विमलेश सात अगस्त से वांछित चल रहा था। बृहस्पतिवार की सुबह रोजा पुलिस जमुका तिराहा पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मिली मुखबिर की सूचना पर टीम को अलर्ट कर दिया गया।पुलिस टीम ने देखते ही आरोपी को घेरकर पकड़ लिया। गैंगस्टर विमलेश पर शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और सीतापुर जिलों में चोरी, गैंगस्टर एवं शस्त्र अधिनियम से संबंधित कुल 25 मामले दर्ज हैं। पुलिस को काफी समय से उसकी तलाश थी। संवाद