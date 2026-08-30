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Shahjahanpur News: बड़े बकायेदारों पर विद्युत निगम का शिकंजा, 295 कनेक्शन काटे

Sun, 30 Aug 2026 11:19 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:19 PM IST
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Electricity corporation cracks down on major defaulters; 295 connections disconnected.
शाहजहांपुर। विद्युत निगम ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अधिशासी अभियंताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में सूचीबद्ध बकायेदारों के घर पहुंचकर कनेक्शनों की जांच की और बकाया राजस्व जमा करने की अपील की। भुगतान न करने वाले 295 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की गई।
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अभियान के दौरान अधीक्षण अभियंता अनुज प्रताप सिंह खुद भी डोर-टू-डोर चेकिंग करने निकले। उन्होंने गोविंदगंज क्षेत्र में बड़े बकायेदारों के घर पहुंचकर बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए कहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय पर राजस्व जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई जारी रहेगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अभियान के दौरान करीब 295 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। संवाद
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