Shahjahanpur News: खुदागंज में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:01 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:01 AM IST
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खुदागंज। क्षेत्र के ग्राम नवादा दरोबस्त निवासी कांति देवी (85) की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हाथ-पैरों में चोट के निशान देखकर मृतका के बेटे धर्मवीर सिंह की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जांच की।
धर्मवीर सिंह ने बताया कि ढाई साल से उनकी मां उनके भतीजे के साथ रह रही थीं। मां तीन-चार माह से बीमार भी चल रहीं थीं, लेकिन उनकी दवा नहीं कराई गई। कहने-सुनने पर भतीजा मां को लेकर गांव आया। मां के हाथ-पैरों में निशान थे। संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी।
बताया कि उनके भतीजे ने साढ़े 16 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली है। दूसरी ओर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलवाई। परिजनों ने बताया कि उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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धर्मवीर सिंह ने बताया कि ढाई साल से उनकी मां उनके भतीजे के साथ रह रही थीं। मां तीन-चार माह से बीमार भी चल रहीं थीं, लेकिन उनकी दवा नहीं कराई गई। कहने-सुनने पर भतीजा मां को लेकर गांव आया। मां के हाथ-पैरों में निशान थे। संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी।
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बताया कि उनके भतीजे ने साढ़े 16 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली है। दूसरी ओर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलवाई। परिजनों ने बताया कि उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं। सभी की शादी हो चुकी है। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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