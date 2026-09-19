Shahjahanpur News: वाहन की टक्कर लगने से बुजुर्ग की मौत

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

मृतक के बेटे शुएब ने बताया कि पिता की मिश्रीपुर ढाबे के पास पंक्चर जोड़ने की दुकान है। पिता रात को दुकान पर ही रुक जाते थे। बृहस्पतिवार रात पिता खाना खाने के बाद घर से दुकान जा रहे थे।इस बीच किसी अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पिता को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। परिजन मुसाहिब के शव को देख रोते-रोते बेहाल हो गए। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर प्राप्त होने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। संवादट्रैक्टर की टक्कर से खाई में पलटी ट्रैक्टर-ट्राॅली, चार लोग घायलबंडा। बिलसंंडा मार्ग पर शुक्रवार को दोपहर एक राइस मिल के पास एक ट्रैक्टर ओवरटेकिंग के दौरान आगे चल रहे ट्रैक्टर की ट्राॅली से टकरा गया। इससे आगे चल रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्राॅली समेत खाई में पलट जाने से उस पर सवार चार लोग घायल हो गए। दाे घायलों को सीएचसी पर प्राथमिक उपचार देकर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।निगोही क्षेत्र के गांव धुलिया निवासी राबिद ने बताया कि वह ट्रैक्टर ट्राॅली से मोहल्ला मुरादपुर एक दावत में जा रहे थे। ट्रॉली में 15 महिलाएं और पुरुष बैठे थे। पीछे से आए ट्रैक्टर की टक्कर से उनका ट्रैक्टर ट्राॅली समेत पलट गई। हादसे में राबिद, मोहम्मद मैसार, शरीफ और अनवार घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल राबिद अली और मोहम्मद मैसार को सीएचसी से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने पीछे से टकराने वाले ट्रैक्टर के चालक को हिरासत में ले लिया है। सीओ प्रवीण मलिक के अनुसार जांच कराई जा रही है। संवादवाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायलमीरानपुर कटरा। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सालपुुर नवदिया गांव के पास बृहस्पतिवार को देर रात करीब 11:30 अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक पर सवार सालपुर नवदिया गांव के सत्यपाल और फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ निवासी रवि शंकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे में युवकों की बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक अपने कब्जे में ले ली और दोनों युवकों को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर देख दोनों युवकों को वहां प्राथमिक उपचार देकर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीओ विदुष सक्सेना के अनुसार तहरीर मिलने पर रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवादरोडवेज बस की टक्कर से पलटा ई-रिक्शा, बुजुर्ग घायलरोजा। मोहम्मदी मार्ग पर सल्लिया मोड़ के पास शाहजहांपुर से मोहम्मदी की ओर जा रहे ई-रिक्शे से पीछे से आई एक रोडवेज बस ओवरटेक करने के प्रयास में टकरा गई। इससे ई-रिक्शा पलट गया और उस पर सवार जमालपुर गांव के बुजुर्ग सत्यपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। ई-रिक्शा पर बैठे चार अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सत्यपाल को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजकर वहां भर्ती कराया है। संवाद