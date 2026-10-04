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Shahjahanpur News: हाईवे से ई-रिक्शा हटाने के लिए कहने पर चालक ने होमगार्ड को पीटा

Sun, 04 Oct 2026 10:06 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:06 PM IST
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Driver beats up Home Guard after being asked to remove e-rickshaw from the highway.
पुवायां। हाईवे से ई-रिक्शा हटाने के लिए कहने पर चालक ने होमगार्ड को पीट दिया और वर्दी फाड़ने की कोशिश की।
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गांव बेला छेदा के रमेश कुमार होमगार्ड हैं। रविवार को उनकी ड्यूटी राजीव चौक पर लगी थी। कुछ ई-रिक्शा चालक हाईवे पर ई-रिक्शा खड़ाकर सवारियां बैठा रहे थे, जिससे जाम लग रहा था। रमेश कुमार ने ई-रिक्शा हटाने के लिए कहा तो एक ई-रिक्शा चालक होमगार्ड से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर होमगार्ड को पीटने लगा और वर्दी फाड़ने की कोशिश की।

साथी होमगार्ड ओमकार सिंह ने रमेश कुमार को बचाया। रमेश कुमार ने ई-रिक्शा चालक के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी आरके रावत ने अनुसार, ई-रिक्शा थाने में खड़ा करा लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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