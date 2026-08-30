Shahjahanpur News: रेडक्रॉस की प्रदेशस्तरीय बैठक के लिए डॉ. रवि मोहन व डॉ. विजय जौहरी नामित

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सोसायटी के जिला सचिव डॉ. विजय जौहरी ने बताया कि बैठक में प्रदेश सभापति एवं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, शासन के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न जिलों की रेडक्रॉस शाखाओं के पदाधिकारी भाग लेंगे। वह शाहजहांपुर की स्वास्थ्य सेवाओं, रक्तदान, ब्लड बैंक की जरूरत और रेडक्रॉस की संपत्तियों के जनहित में उपयोग का मुद्दा उठाएंगे। जली कोठी के सामने स्थित रेडक्रॉस की संपत्ति पर ब्लड बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी राज्यपाल व उपमुख्यमंत्री से सहयोग और मार्गदर्शन मांगा जाएगा। संवाद

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शाहजहांपुर। इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की वार्षिक बैठक के लिए डॉ. रवि मोहन और डॉ. विजय जौहरी को नामित किया गया है। बैठक 31 अगस्त को लखनऊ के राजभवन में राज्यपाल एवं रेडक्रॉस सोसायटी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में प्रस्तावित है।